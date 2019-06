Mon fils (5 ans) nous réveil au milieu de la nuit. Je le retrouve en train de pleurer assis dans son lit. J'entame alors la série de questions habituelles :

- Tu as fait un cauchemar ? Non

- Tu as peur du noir ? Non

- Tu as trop chaud ? Non

- Tu as mal quelque part ? Non

... Bon qu'est ce qu'il y a alors ? Pourquoi tu pleure ?

"Je suis fatigué"

Souvenez vous, être parent peut s’avérer très nocif pour la santé mental. Vous êtes prévenu.