@turlup1 @qwerty

Le jacobisme (dans son sens atuel) est en effet le problème (ou le symptôme?).

Il me semble que presque tout le monde attend beaucoup de l'Etat (jocobin): Préserver sa santé, protéger son patrimoine, préserver son emploi, préserver sa liberté d'entreprendre, éduquer ses enfants, protéger le pays d'agressions extérieures, etc..

Et tout ça, au moindre coût.

En informatique, lorsqu'on décide de créer une application qui doit tout gérer, on créé petit à petit une usine à gaz !