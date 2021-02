@sebsauvage Dernier délire appris aujourd'hui avec Android 11. En 802.1x, Android refuse de se connecter en 802.1x si le certificat du radius n'est PAS dans la banque de certificat. Et pas question d'utiliser un Letsencrypt vu qu'il n'y a pas moyen de checker le certificat lors de la connection sur le réseau... :/

Clairement d'un coté ça aspire de la data, de l'autre coté on n'est plus maitre de son device... :/