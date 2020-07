@amaranthe oui et puis ce sera pas écrit en mode robot avec un lien si c'est le livreur

Là récemment on m'a réclamé des frais de douane par sms, certes j'ai un colis qui viens des us, mais il coûte 10 dollars en principe y a pas de douane et en plus ben, ça se réclame pas par sms -_-