En vous inscrivant et en utilisant le service Framapiaf, vous vous engagez à respecter la charte applicable aux espaces d'échanges modérés par Framasoft ainsi que les Conditions Générales d'Utilisation de nos services.Le thème Framapiaf a été initialement créé par JosephK puis réadapté sur la base du thème Mastodon Light. Le thème « Windows 95 » a été créé par @chr@cybre.space . Le thème « Paris mon Amour » est de @ashfurrow@mastodon.technology . Les thèmes « cybrespace » et « Toot Café » proviennent respectivement des instances éponymes cybre.space et toot.cafe . Nous remercions les instances toot.cafe et cybre.space pour les partager et nous avoir fait découvrir les autres.

Mastodon vous permet généralement de visualiser le contenu et d'interagir avec les utilisateur·rice·s de n'importe quel autre serveur dans le fédiverse. Voici les exceptions qui ont été faites sur ce serveur en particulier.

Médias filtrés

Les fichiers média de ces serveurs ne seront ni traités ni stockés, et aucune miniature ne sera affichée, rendant nécessaire de cliquer vers le fichier d’origine :

Serveur Motif pl.smuglo.li

Serveurs limités

Les messages de ces serveurs seront cachés des flux publics et conversations, et les interactions de leurs utilisateur·rice·s ne donneront lieu à aucune notification, à moins que vous ne les suiviez :

Serveur Motif humblr.social nsfw.social sinblr.com switter.at xxxtumblr.org pl.smuglo.li

Serveurs suspendus

Aucune donnée venant de ces serveurs ne sera traitée, stockée ou échangée, rendant impossible toute interaction ou communication avec les utilisateur·rice·s de ces serveurs :